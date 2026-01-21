Долина заявила, что «хорошо устроилась» после передачи квартиры Лурье

Однако, как стало известно корреспонденту KP.RU, Лариса Долина имеет во владении еще несколько квартир. Кроме того, у нее есть большой дом в поселке в 45 км от МКАД. У Ларисы Долиной имеется трехэтажный коттедж площадью 360 квадратных метров.