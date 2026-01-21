Долина заявила, что «хорошо устроилась» после передачи квартиры Лурье

Певица Лариса Долина ушла от прямого ответа на вопрос о ее текущем месте жительства. Однако российская артистка отметила, что «устроилась хорошо». Она не стала комментировать, где живет после передачи квартиры в Москве покупательнице Полине Лурье. Так певица ответила журналистам.
Лариса Долина также призналась, что ее продолжают поддерживать поклонники. Она выступила, в том числе, на премии Высоцкого «Своя колея». Певица исполнила несколько песен. Выступление прошло 20 января.
Однако, как стало известно корреспонденту KP.RU, Лариса Долина имеет во владении еще несколько квартир. Кроме того, у нее есть большой дом в поселке в 45 км от МКАД. У Ларисы Долиной имеется трехэтажный коттедж площадью 360 квадратных метров.