«Локомотив» разгромил китайцев 4:0 — Галактионов раскрыл главный секрет победы

«Локомотив» победил «Чэнду Жунчэн» (4:0) в первом контрольном матче на сборах в Абу-Даби. Главный тренер Михаил Галактионов отметил хорошую вовлечённость игроков, выполнение плана подготовки и важность игры против соперников с иной стилистикой. Особое внимание — интеграции новичков и восстановлению формы после перерыва.
«Локомотив» уверенно начал предсезонные сборы: Галактионов доволен содержанием игры в матче с «Чэнду Жунчэн».
20 января 2026 года в Абу-Даби на предсезонных сборах московский «Локомотив» провёл первый контрольный матч, одержав убедительную победу со счётом 4:0 над китайским клубом «Чэнду Жунчэн». Главный тренер команды Михаил Михайлович Галактионов оценил игру подопечных как соответствующую текущим задачам подготовки.
Матч стал первой игровой практикой для футболистов после длительного перерыва, связанного с зимним отпуском. По словам Галактионова, основной целью встречи было не достижение результата, а выполнение запланированного объёма работы. Команда демонстрировала высокий уровень вовлечённости и стремления, что, по мнению тренера, является важнейшим показателем на данном этапе подготовки.
Особое внимание уделялось двигательной активности игроков. Несмотря на то, что визуальное впечатление от лёгкости движений может быть обманчивым, тренерский штаб намерен проанализировать объективные данные, чтобы скорректировать дальнейшие нагрузки. Планируется постепенное повышение как объёма, так и интенсивности тренировочных процессов, а также более глубокая интеграция новичков в общекомандную структуру.
Галактионов подчеркнул важность встреч с соперниками из других стран и чемпионатов. Стилистика игры китайской команды, отличающаяся по скоростям, координации и характеру индивидуальных действий, предоставила «Локомотиву» возможность столкнуться с иным уровнем игровой интенсивности. Тренер отметил, что организация сборов предусматривает участие команд с разными тактическими подходами, что способствует более комплексной подготовке.
В ходе матча ярко проявил себя Сергей Пиняев, однако главный тренер воздержался от выделения отдельных исполнителей. По его словам, акцент делается не на индивидуальных эпизодах, а на общей вовлечённости каждого игрока в командный процесс. Уровень взаимодействия, движение без мяча и отработка позиций были признаны удовлетворительными.
Отдельно была затронута тема Лукаса Веры, который отметился первым забитым мячом за «Локомотив». Галактионов напомнил, что аргентинский полузащитник обладает высоким футбольным уровнем, однако длительный перерыв сказался на его функциональной готовности. Тем не менее, тренерский штаб располагает достаточным временем для того, чтобы привести игрока в оптимальную форму. На текущем этапе Вера уже демонстрирует свои индивидуальные качества и активно участвует в игровых процессах.
Первый контрольный матч стал лишь отправной точкой в цикле предсезонной подготовки. Руководствуясь чётким планом, тренерский штаб продолжает последовательно реализовывать задачи, направленные на достижение максимальной боеготовности коллектива к старту нового сезона.