«Локомотив» разгромил китайцев 4:0 — Галактионов раскрыл главный секрет победы

Отдельно была затронута тема Лукаса Веры, который отметился первым забитым мячом за «Локомотив». Галактионов напомнил, что аргентинский полузащитник обладает высоким футбольным уровнем, однако длительный перерыв сказался на его функциональной готовности. Тем не менее, тренерский штаб располагает достаточным временем для того, чтобы привести игрока в оптимальную форму. На текущем этапе Вера уже демонстрирует свои индивидуальные качества и активно участвует в игровых процессах.