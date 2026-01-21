С 26 января наступит поворотный момент для курса доллара. Какой уровень протестирует рубль

Почему укрепился курс рубля на этой неделе.
Баланс факторов к середине января сместился в пользу рубля. Во-первых, потребительская активность в стране пошла на спад после праздничного всплеска. Да и общий спрос населения и бизнеса, в том числе на импорт, остаётся слабым из-за высоких процентных ставок в экономике. Во-вторых, с 16 января выросли ежедневные чистые продажи валюты по бюджетному правилу. На низколиквидном рынке это значимый фактор стабильности курса нацвалюты. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
Кроме того, по его словам, данные по инфляции за 1−12 января показали резкий скачок цен. Правда, вполне объяснимый эффектом от повышения НДС и более долгим отчётным периодом из-за праздников. Тем не менее перспективы снижения ключевой ставки 13 февраля стали менее очевидными. Это тоже могло придать сил рублю.
— Укрепление рубля в последние дни объясняется сочетанием сезонных и макроэкономических факторов. В конце месяца традиционно возрастает спрос на рубли из-за налоговых платежей, а экспортёры активнее продают валютную выручку, увеличивая предложение на рынке. Дополнительную поддержку национальной валюте оказывают жёсткие денежно-кредитные условия: высокая ключевая ставка делает рублёвые инструменты более привлекательными и сдерживает спрос на валюту. В целом рынок сейчас находится в фазе краткосрочного баланса, где внутренних факторов достаточно, чтобы удерживать рубль в крепких позициях, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Рубль вошёл в новый год не просто крепким — он стал одним из самых устойчивых активов 2025-го, укрепившись к доллару почти на четверть. Многие эксперты и в начале января 2026 года ждали ослабления, а получилось наоборот: на 20 января курс опустился до 77,76 рубля за доллар. Ключевая ставка в 16% гасит импортный спрос, налоговый период заставляет компании конвертировать выручку, а санкции фактически перекрыли отток частного капитала. На эти моменты обратил внимание основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.
Что будет с курсом рубля на следующей неделе с 26 января.
На будущей неделе предстоит налоговый период, ряд компаний готовятся к нему заранее, продавая дополнительные объёмы валюты. Рубль может ещё немного укрепиться, доллар может протестировать 77, евро — 90, юань — 11. Верхние прогнозные границы — 79, 92,5 и 11,4 соответственно. В целом импульс укрепления рубля видится исчерпанным. Спрос на валюту в ближайшие недели может нарастать со стороны импортёров, которым нужно успеть пополнить свои склады до наступления китайского Нового года и длинных праздников в Китае. Такой прогноз сделал Александр Шепелев.
— Определённо хорошей новостью для рубля стало повышение объёма валютных интервенций в рамках бюджетного правила — с минувшей пятницы ежедневный объём продаж валюты ЦБ превышает 17 млрд рублей. На следующей неделе нас ждёт фискальный период, и рубль уже может чувствовать поддержку с этой стороны. Из других важных событий, способных отразиться на валютном рынке, отметим заседание ФРС 28 января. Согласно Fed Watch Tool, вероятность сохранения процентных ставок на текущем уровне — 95%. Важны будут тон риторики и прогнозы регулятора. Ожидания по курсу рубля к доллару — 77−80, к евро — 90−93, к юаню —11−11,5, — рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
Денис Астафьев отметил, что при нейтральном внешнем фоне базовый сценарий предполагает сохранение курса в диапазоне 76−79 рублей за доллар, с ориентацией ближе к отметкам 77−78 рублей.
— На валютном рынке ситуация остаётся относительно стабильной. Рубль склонен к укреплению — в его поддержку выступает снижение активности импортёров и потребителей после новогоднего всплеска, а также приближение фискального периода. При этом спрос на валюту у импортёров может вырасти в конце января — начале февраля из-за приближающегося китайского Нового года. Прогнозно курс рубля к юаню составит 11−11,3 рубля, к доллару — 77−79 рублей, — считают аналитики финансового маркетплейса «Сравни».
Фёдор Сидоров пояснил, что, если внезапно активизируется импорт или начнётся массовая конвертация в валюту на фоне новых санкционных рисков, доллар может уйти к уровню 82−85 рублей. Но это маловероятно на горизонте одной недели. Базовый и наиболее вероятный сценарий: курс остаётся в диапазоне 77−80 рублей. Рынок плавно переваривает снижение валютных интервенций ЦБ, а экспортёры продолжают продавать выручку под налоговые платежи. Январь, скорее всего, пройдёт без сильных колебаний курсов валют — слишком много стабилизирующих факторов работает.