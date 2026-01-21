С 26 января наступит поворотный момент для курса доллара. Какой уровень протестирует рубль

Рубль вошёл в новый год не просто крепким — он стал одним из самых устойчивых активов 2025-го, укрепившись к доллару почти на четверть. Многие эксперты и в начале января 2026 года ждали ослабления, а получилось наоборот: на 20 января курс опустился до 77,76 рубля за доллар. Ключевая ставка в 16% гасит импортный спрос, налоговый период заставляет компании конвертировать выручку, а санкции фактически перекрыли отток частного капитала. На эти моменты обратил внимание основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.