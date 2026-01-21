Россия получила от роста цен на золото $216 млрд

С февраля 2022 года Евросоюз заблокировал российские суверенные активы на сумму около 210 млрд евро (примерно 244 млрд долларов), размещённые в странах блока.
При этом Центробанк РФ практически не покупал золото и не тратил свои золотые резервы, несмотря на потерю доступа к иностранным валютам и ценным бумагам из-за санкций. Подорожание драгметалла восполнило большую часть утраченных финансовых возможностей.
По данным Банка России, на конец прошлого года международные резервы страны составили 755 млрд долларов. Из них 326,5 млрд долларов — это золото. С тех пор цена на золото выросла более чем на 8%.
Напомним, 20 января фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex впервые подскочил выше отметки $4700 за тройскую унцию. Утром по московскому времени стоимость драгметалла продолжила расти, прибавив свыше 2%.
