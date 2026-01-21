Волонтеры шьют для бойцов плащи-невидимки

— Теперь мы сможем купить еще больше материалов для создания противотепловизионных (ПТВ) покрывал и пончо, — радуется волонтер Татьяна (свою фамилию скромная женщина просила не указывать). — Ведь эти специальные тактические средства маскировки, похожие на плащ-накидку, сохранят жизни нашим защитникам. Изделия скрывают тепловое излучение человека и делают бойцов невидимыми для тепловизоров. БПЛА ребят с воздуха и земли обнаружить не смогут. Изделие можно компактно сложить, и оно довольно легкое, его несложно с собой носить. Пончо спасет от жары, холода и тепловизионной разведки. Для бойцов на передовой это настоящая палочка-выручалочка. Многофункциональность пончо выручает в разных ситуациях. Его используют как дождевик и укрытие, полог и коврик, спальный мешок и тент, который защитит от непогоды, грязи и ветра. Пончо шьют с капюшоном, его можно надеть поверх каски, есть разрезы для оружия, люверсы и стропы для крепления. Это делает его полезным для снайперов и операторов дронов.