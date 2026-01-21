Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтеры шьют для бойцов плащи-невидимки

Благотворительная автономная некоммерческая организация «Золотые руки Ангела» со своим проектом «Сшито Zелеными нитками» стала победителем конкурса президентских грантов и получила почти 10 миллионов рублей. На что пойдут эти средства, рассказала руководитель волонтерского движения Людмила Сущецкая.

Благотворительная автономная некоммерческая организация «Золотые руки Ангела» со своим проектом «Сшито Zелеными нитками» стала победителем конкурса президентских грантов и получила почти 10 миллионов рублей. На что пойдут эти средства, рассказала руководитель волонтерского движения Людмила Сущецкая.

В цеху на Чертановской улице праздник. Победу в конкурсе волонтеры отмечают по-своему — трудятся с большим воодушевлением.

— Теперь мы сможем купить еще больше материалов для создания противотепловизионных (ПТВ) покрывал и пончо, — радуется волонтер Татьяна (свою фамилию скромная женщина просила не указывать). — Ведь эти специальные тактические средства маскировки, похожие на плащ-накидку, сохранят жизни нашим защитникам. Изделия скрывают тепловое излучение человека и делают бойцов невидимыми для тепловизоров. БПЛА ребят с воздуха и земли обнаружить не смогут. Изделие можно компактно сложить, и оно довольно легкое, его несложно с собой носить. Пончо спасет от жары, холода и тепловизионной разведки. Для бойцов на передовой это настоящая палочка-выручалочка. Многофункциональность пончо выручает в разных ситуациях. Его используют как дождевик и укрытие, полог и коврик, спальный мешок и тент, который защитит от непогоды, грязи и ветра. Пончо шьют с капюшоном, его можно надеть поверх каски, есть разрезы для оружия, люверсы и стропы для крепления. Это делает его полезным для снайперов и операторов дронов.

Задача по созданию ПТВ-изделий сложная и дорогостоящая, так что поддержка Фонда президентских грантов оказалась весьма кстати.

— Наша организация действует с самого начала специальной военной операции, — рассказала руководитель волонтерского движения «Золотые руки Ангела» Людмила Сущецкая. — Начинали с пошива носилок, пятиточечников, подсумок, а сейчас у нас огромное количество разных изделий, в том числе налажено производство противотепловизионных пончо и покрывал. Мы реализовали уже два президентских гранта — на 1 и 5 миллионов рублей, — причем в последнем случае мы заявляли, что передадим на фронт 1750 ПТВ-изделий, но поставленную задачу перевыполнили, отправив бойцам свыше 2000 покрывал и пончо. В текущем гранте мы заявили, что 32 цеха из 24 городов страны за полгода (до 31 июля) сошьют и отправят на фронт 2150 изделий. Мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нам, будем приближать Победу вместе.

СПРАВКА.

Проект «Золотые руки Ангела» с февраля 2022 года объединяет добровольцев в пошиве изделий, которые спасают и сохраняют жизни бойцам на фронте и в госпиталях. Сейчас в его рамках открыто 230 цехов в 120 городах России, фронту помогают более 15 000 волонтеров. В линейке производимых изделий порядка 40 разных видов продукции. С 2024 года организация «Золотые руки Ангела» включена в реестр социально значимых НКО Министерства экономического развития РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше