Волонтеры шьют для бойцов плащи-невидимки

Благотворительная автономная некоммерческая организация «Золотые руки Ангела» со своим проектом «Сшито Zелеными нитками» стала победителем конкурса президентских грантов и получила почти 10 миллионов рублей. На что пойдут эти средства, рассказала руководитель волонтерского движения Людмила Сущецкая.
В цеху на Чертановской улице праздник. Победу в конкурсе волонтеры отмечают по-своему — трудятся с большим воодушевлением.
— Теперь мы сможем купить еще больше материалов для создания противотепловизионных (ПТВ) покрывал и пончо, — радуется волонтер Татьяна (свою фамилию скромная женщина просила не указывать). — Ведь эти специальные тактические средства маскировки, похожие на плащ-накидку, сохранят жизни нашим защитникам. Изделия скрывают тепловое излучение человека и делают бойцов невидимыми для тепловизоров. БПЛА ребят с воздуха и земли обнаружить не смогут. Изделие можно компактно сложить, и оно довольно легкое, его несложно с собой носить. Пончо спасет от жары, холода и тепловизионной разведки. Для бойцов на передовой это настоящая палочка-выручалочка. Многофункциональность пончо выручает в разных ситуациях. Его используют как дождевик и укрытие, полог и коврик, спальный мешок и тент, который защитит от непогоды, грязи и ветра. Пончо шьют с капюшоном, его можно надеть поверх каски, есть разрезы для оружия, люверсы и стропы для крепления. Это делает его полезным для снайперов и операторов дронов.
Задача по созданию ПТВ-изделий сложная и дорогостоящая, так что поддержка Фонда президентских грантов оказалась весьма кстати.
— Наша организация действует с самого начала специальной военной операции, — рассказала руководитель волонтерского движения «Золотые руки Ангела» Людмила Сущецкая. — Начинали с пошива носилок, пятиточечников, подсумок, а сейчас у нас огромное количество разных изделий, в том числе налажено производство противотепловизионных пончо и покрывал. Мы реализовали уже два президентских гранта — на 1 и 5 миллионов рублей, — причем в последнем случае мы заявляли, что передадим на фронт 1750 ПТВ-изделий, но поставленную задачу перевыполнили, отправив бойцам свыше 2000 покрывал и пончо. В текущем гранте мы заявили, что 32 цеха из 24 городов страны за полгода (до 31 июля) сошьют и отправят на фронт 2150 изделий. Мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нам, будем приближать Победу вместе.
СПРАВКА.
Проект «Золотые руки Ангела» с февраля 2022 года объединяет добровольцев в пошиве изделий, которые спасают и сохраняют жизни бойцам на фронте и в госпиталях. Сейчас в его рамках открыто 230 цехов в 120 городах России, фронту помогают более 15 000 волонтеров. В линейке производимых изделий порядка 40 разных видов продукции. С 2024 года организация «Золотые руки Ангела» включена в реестр социально значимых НКО Министерства экономического развития РФ.