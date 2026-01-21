Приставы окончили производство о принудительном выселении Долиной

На прошлой неделе производство о выселении певицы появилось в базе службы приставов. Указывалось, что оно было возбуждено 12 января по исполнительному листу, выданному Хамовническим районным судом Москвы 25 декабря прошлого года. В понедельник приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире, затем ключи от жилья передали законной владелице.