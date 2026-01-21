США захватили нефтяной танкер Sagitta в Карибском море

Вооруженные Силы США вновь захватили нефтяной танкер. На этот раз операция проводилась в Карибском море. Об этом сообщили в Южном командовании ВС США.
О пострадавших и погибших пока информации не поступало. Известно, что судно плавало под флагом Панамы. Это уже седьмой такой танкер.
«По мере того как объединённые силы действуют в Западном полушарии, мы вновь подтверждаем, что безопасность американского народа является приоритетом, демонстрируя нашу приверженность безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.