США захватили нефтяной танкер Sagitta в Карибском море

Пентагон заявил о захвате очередного танкера в Карибском море.

Вооруженные Силы США вновь захватили нефтяной танкер. На этот раз операция проводилась в Карибском море. Об этом сообщили в Южном командовании ВС США.

О пострадавших и погибших пока информации не поступало. Известно, что судно плавало под флагом Панамы. Это уже седьмой такой танкер.

«По мере того как объединённые силы действуют в Западном полушарии, мы вновь подтверждаем, что безопасность американского народа является приоритетом, демонстрируя нашу приверженность безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.