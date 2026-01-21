Исследователи спрогнозировали увеличение речного стока на планете

«Климатические модели прогнозируют увеличение стока на 70% территории суши (кроме Антарктиды и Гренландии). Это увеличение будет происходить преимущественно в северных широтах, восточной и южной Азии и тропической Африке. Уменьшение стока будет наблюдаться в Центральной Америке, тропической Южной Америке, Средиземноморье. Хозяйственная деятельность может привести к сокращению стока в отдельных регионах и усилению засух на Аравийском полуострове, в некоторых районах Центральной Азии и Индии», — сообщили ТАСС в МГУ, отметив связь этих процессов с меняющимся климатом и антропогенным воздействием.