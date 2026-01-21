Белорусская модель OnlyFans пропала на Пхукете

23-летняя белорусская модель OnlyFans, известная как Валерия, пропала на тайском острове Пхукет. Об этом стало известно во вторник, 20 января.
Девушка не выходит на связь с родными и друзьями уже неделю, и ее близкие опасаются, что девушку могли продать в рабство в соседнюю Мьянму.
Девушка из города Пинска Брестской области переехала в Таиланд в 2023 году, на Пхукет она перебралась в 2025 году. Там она зарабатывала продажей контента на платформе OnlyFans и организацией вечеринок. Последняя переписка с ней датируется 13 января, с тех пор она не отвечает на сообщения, хотя они помечаются как прочитанные.
Друзья сообщили, что модель употребляла запрещенные вещества и вращалась в сомнительной компании, но ранее никогда не пропадала так надолго. На фоне этих обстоятельств возникли опасения о возможном похищении и продаже в рабство, передает Shot в мессенджере МАХ.
15 декабря стало известно, что неизвестные в Мьянме похитили модель из Сибири, забрали все документы и перевезли ее в джунгли. Сейчас девушку удерживают в центре, где происходит торговля органами.
Около 3,5 тысячи человек ранее освободили из рабства в Мьянме и Камбодже во время масштабных обысков. Правоохранители также задержали похитителей, которых обвиняют в убийствах, мошенничестве и торговле людьми.