Шампанское, вертолёты и Патрисия Каас: как в разгар СВО сеть Rendez-Vous кутила в Куршевеле

Джеты, шале и хруст французского льда.
На четвёртый год спецоперации отечественная сеть магазинов обуви и одежды Rendez-Vous не постеснялась отпраздновать свой 25-летний юбилей пафосной вечеринкой в Куршевеле. Если посмотреть соцсети, то складывается впечатление, что российских блогеров и знаменитостей привезли на частных джетах, поселили в роскошных шале, развлекали вертолётными экскурсиями по Альпам и горячими танцами в заснеженных горах. Столы ломились от устриц и шампанского Louis Roederer Cristal стоимостью 80 тысяч рублей за бутылку. Изюминкой вечера стало выступление мировой знаменитости Патрисии Каас. По прикидкам экспертов, такое мероприятие могло обойтись организаторам в 30−40 млн рублей.
Выступление Патрисии Каас на вечеринке в Куршевеле. Видео © Telegram / Рандеву с Миевой.
На утекших в Сеть кадрах видно, кто присутствовал: светская львица Ксения Собчак, актриса Елизавета Базыкина, модель Елена Перминова, журналист Анастасия Полетаева, блогеры Оксана Самойлова, стилисты Павел Камин и Александр Рогов, бизнесвумены Екатерина Минкевич, Ксения Шипилова. Удивительно, что никакие ограничения не помешали им прилететь во Францию.
— День в горах прошёл так, как и должен: лыжи и сноуборды, солнце на склонах, смех без повода и много движения. Мы снимали контент, отдыхали, танцевали, ловили свет и наслаждались компанией друг друга — легко, шумно и по-настоящему в стиле Rendez-Vous, — сообщали пиарщики компании.
«Вы оторвались от реалий».
Вечеринка Rendez-Vous в Куршевеле взорвала соцсети. Простые россияне, которые делают реальную выручку сети обувных магазинов, были возмущены. Зачем в разгар СВО устраивать такие дорогие мероприятия, тем более в недружественной нам стране? Кроме того, пресс-тур провели для богатых блогеров, которые вряд ли покупают обувь и одежду в сети Rendez-Vous.
— В такое сложное время вы устраиваете пир в недружественной нам стране, продолжая зарабатывать в России, где деньги вам несут обыкновенные люди, которые Куршевель только на картинках видели. Что-то вы оторвались от реалий, — подобных комментариев появилось сотни.
Алина Шаймиева: тайная королева Куршевеля.
Пиарщики Rendez-Vous сейчас пытаются спасти положение. Мол, это мероприятие для клиентов не только в Куршевеле, якобы впереди намечены проекты по всей России.
Впрочем, директор по стратегическому маркетингу Rendez-Vous Алина Миева не стала оправдываться:
— По вопросу стратегии продвижения нашей компании, думаю, мы сами справимся без ваших советов. Всё же есть люди, которые много работают, а есть которые умеют только наблюдать, тут наши ценности точно не сходятся, — саркастично выдала она.
Складывается впечатление, что именно Алина Миева устроила скандальную вечеринку. Важные гости называли её не иначе как «хозяйкой приёма». Платье у неё было с самым длинным шлейфом. Она находилась в центре внимания на протяжении всего мероприятия, затмевая даже звёзд.
Уважаемый среди селебрити телеграм-канал «Героиня Татлера» даже сделал смелое предположение:
— Аккаунт Алины [Миевой] просто вопиет о том, что «посмотрите на меня, я тоже езжу на недели моды, и я сама модная, и вообще». Вполне очевидно, что это ей, Алине, хочется тусоваться и дружить с Самойловой и Собчак, а сети бюджетных обувных магазинов это ни к чему. Либо она наследница этого семейного бизнеса, либо любовница/жена, — предположил канал.
Как бедная студентка стала владелицей ТЦ.
Life.ru выяснил, что на самом деле фамилия Алины не Миева, а Шаймиева. Ей 26 лет, она родилась в украинском Днепропетровске и вплоть до последнего времени имела украинское гражданство. Когда переехала в Москву — неизвестно. С её слов, она психолог по образованию, а также училась в московской Британской высшей школе дизайна.
Поначалу Алина Шаймиева жила в однушке на Дмитровском шоссе в Москве и имела кучу неоплаченных мелких долгов. Однако её дела пошли на лад в 2022 году. Алина неожиданно открыла ИП в сфере торговли одеждой. Следом у неё появились роскошные квартиры. Она начала пользоваться пентхаусом стоимостью около 150 млн рублей в ЖК «Воробьевы горы» и двухкомнатными апартаментами за 50 млн рублей в ЖК «Царская площадь» на Ленинградском проспекте. В ноябре 2025-го Шаймиева стала гендиректором и единоличным владельцем компании «ПК Шанс», которая управляет торговым центром и приносит прибыль до 7 млн рублей ежегодно. Предыдущим бенефициаром бизнеса числился 46-летний Оганес Бахчинян, родственник основателя и действующий топ-менеджер Rendez-Vous.
Изначально учредителем Rendezvous был 65-летний Симон Бахчинян, сейчас обувной магазин переписан на его сестру Мариам Бахчинян. Сеть управляется через фирму ООО «Рандеву». В 2024 году там была зафиксирована выручка 37 млрд рублей и чистая прибыль в 763 млн рублей.
P.S.
Пафосная вечеринка Rendez-Vous в Куршевеле, проходила на фоне СВО, когда тысячи простых россиян, блогеров и бизнесменов выбрали совсем другой путь — путь реальной помощи. С первых дней спецоперации по всей стране идут народные сборы. Пожертвования от неравнодушных россиян превращаются в тонны гуманитарных грузов, которые волонтеры везут на передовую. В посылки кладут не шампанское за 80 тысяч, а самое необходимое для жизни и боя: тушёнку и сухари, тёплые носки и термобелье, жгуты и бинты, батарейки и тактические фонари. И компания Rendez-Vous вполне могла бы помочь нашим бойцам и мирным жителям обувью, теплыми спальниками, генераторами, однако она предпочла потратить миллионы на развлечения сытых блогеров в Куршевеле.
Эта история — не просто о вечеринке. Это история о выборе и отношении к своей стране. Именно поэтому у обычных людей возникли справедливые вопросы к сети Rendez-Vous.