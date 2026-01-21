День инженерных войск России 2026: когда отмечают, история и традиции

21 января 2026 года в России традиционно отмечают День инженерных войск — профессиональный праздник специалистов, без которых невозможно представить современную армию и которые сыграли ключевую роль в ряде военных конфликтов, демонстрируя высокую профессиональную подготовку и вклад в успех боевых операций. Life рассказал об истории праздника, чем занимаются военные и о традициях инженерных войск.
День инженерных войск 2026: Что нужно знать о празднике.
День инженерных войск был установлен Указом президента Российской Федерации Борисом Ельциным 18 сентября 1996 года. Документ закрепил ежегодное празднование 21 января — в память о начале формирования военно‑инженерной службы в России.
Девиз инженерных войск — «Без нас — никто!». Этот лозунг отражает ключевую роль военных инженеров, которые обеспечивают продвижение пехоты и бронетехники, создают условия для действий артиллерии и авиации, минимизируют риски для других подразделений — например, путём разминирования.
Символом военных является военный геральдический знак-эмблема, утверждённый приказом министра обороны РФ от 18 июня 2000 года. Эмблема представляет собой изображение двуглавого орла с распростёртыми крыльями, который держит в лапах перекрещённые топоры. На груди орла расположен щит, увенчанный короной. На щите в красном поле изображён всадник, поражающий копьём дракона.
Почему праздник отмечают именно 21 января.
Почему праздник отмечают именно 21 января? Дата отсылает к 1701 году, когда Пётр I издал указ об учреждении в Москве школы Пушкарского приказа. Это учебное заведение стало первым в России центром подготовки военных инженеров и артиллеристов. В рамках реформы вооружённых сил Пётр I осознавал: успех зависит не только от боевой выучки, но и от умения возводить укрепления, наводить переправы, проводить подкопы и минировать объекты.
Школа готовила инженеров для строительства фортификаций, сапёров для проведения подкопов и взрывов, топографов для составления карт местности и артиллеристов для обслуживания орудий. Таким образом, 21 января символизирует зарождение системной инженерной подготовки в русской армии — фундамента, на котором строились победы в войнах и ключевых конфликтах.
Чем занимаются инженерные войска.
День инженерных войск — это напоминание, что победа в бою и стабильность в мирное время зависят от тех, кто строит, чинит и защищает. Без инженеров невозможна оборона границ, ликвидация последствий ЧС, развитие военной инфраструктуры. Так войска обеспечивают успех армии и безопасность граждан.
К их ключевым задачам относятся:
устройство заграждений — установка минных полей, противопехотных и противотанковых заграждений для замедления или остановки продвижения противника;разминирование — обезвреживание мин, неразорвавшихся снарядов и других взрывоопасных предметов на местности и объектах;подготовка путей движения и манёвра войск — расчистка завалов, восстановление дорог, создание временных путей для техники;возведение фортификационных сооружений — строительство окопов, траншей, укрытий, противотанковых рвов и других оборонительных сооружений для защиты войск.
История инженерных войск: от Петра I до современности.
Инженерные войска России сыграли ключевую роль в ряде военных конфликтов. В XVIII веке инженерные роты участвовали в осадах крепостей, строили мосты через Днепр и Днестр, проектировали укрепления Петербурга. Во время войны с Наполеоном сапёры выполняли задачи по устройству дорог и переправ, разрушению путей при отступлении, оборудованию позиций и созданию засек.
В ходе Первой мировой войны инженерные войска получили дальнейшее развитие. Зародилось понятие инженерного обеспечения боя и операций, военно-дорожное дело, маскировка, водоснабжение войск. К 1910 году в их состав входили сапёрные батальоны, понтонные батальоны, телеграфные роты, воздухоплавательные отделения и другие подразделения. В ходе войны формировались инженерные рабочие дружины.
Роль инженерных войск в годы Великой Отечественной войны значительно возросла из-за масштаба боевых действий, применения танков, артиллерии и авиации. Среди ключевых задач были: установка минных полей на подступах к Москве и Ленинграду, разминировние освобождённых городов. При освобождении Европы военные активно участвовали в форсировании рек Одер и Эльба.
В ходе специальной военной операции в Сирии инженерные войска расчищали завалы в результате боевых действий и восстанавливали переправы. В Донбассе обеспечивали продвижение войск, строили укрепления, разминировали территории и восстанавливали инфраструктуру.
После повреждения Крымского моста в 2018 году военные активно участвовали в его восстановлении. Перед началом работ отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ провёл обследование морского дна в Керченском проливе и очистил территорию от взрывоопасных предметов, оставшихся со времён Великой Отечественной войны. В 2015 году в районе строительства было обнаружено 387 взрывоопасных предметов, очищен 21 гектар земли.
День инженерных войск 2026: Как отмечают праздник.
Как отмечают День инженерных войск в 2026 году? Основные мероприятия проходят в местах дислокации инженерных войск, где проводятся построения личного состава и собрания. На них объявляют благодарности, награждают отличившихся военнослужащих, а тем, кто получил повышение по службе, вручают новые погоны. В День инженерных войск 21 января министр обороны традиционно адресует поздравления как действующим военным, так и ветеранам.
В 2026 году в Центральном музее Вооружённых сил РФ 21 января запланировали открытое занятие «Скрытая опасность» о некоторых противопехотных и противотанковых минах из СССР и РФ, Германии и США. В образовательных учреждениях организуют тематические мероприятия для школьников — лекции, мастер-классы, конкурсы, направленные на популяризацию инженерных профессий и знакомство с историей инженерных войск.
Традиции и символы инженерных войск.
Войсковое товарищество — важная традиция российских Вооружённых сил, которая особенно ярко проявляется в инженерных войсках. Это морально-правовая норма взаимоотношений военнослужащих, которая влияет на сплочённость и боеспособность коллектива.
Особенности, которые усиливают дух товарищества в инженерных войсках, — это коллективный характер работы. Многие задачи (например, работа с робототехническими комплексами, строительство мостов, разминирование) требуют слаженных действий группы. Ошибка одного человека может поставить под угрозу всю операцию. Военные часто выполняют задачи в сложных условиях. Это формирует особый психологический климат в коллективе, где взаимоподдержка становится ключевым фактором выживания.
Войска имеют ряд символов, которые отражают их профессиональную специфику. Среди них — чёрный берет, который стал частью формы инженерных войск в начале 2010-х годов в рамках масштабной реформы Вооружённых сил. До этого времени инженерные подразделения носили стандартную полевую форму без ярко выраженных отличительных черт. Чёрный цвет берета ассоциируется с прочностью, надёжностью и технологичностью — качествами, необходимыми инженеру.
Тактический шеврон черепа с минами не является официальным символом инженерных войск России. Он иногда используется в качестве тактического элемента или элемента атрибутики в некоторых неформальных или специализированных подразделениях, но он не закреплён в официальных документах и не относится к общепринятым символам.
В репертуаре инженерных войск есть гимны и марши, которые исполняются на торжественных мероприятиях, в дни профессиональных праздников и в других значимых случаях. Например, марш «Инженерные войска России». В тексте отражены ключевые аспекты деятельности инженерных войск: их роль в обеспечении боевых действий, ответственность и готовность к выполнению задач.
Также существуют гимны инженерных войск, которые исполняются хорами, в том числе духовно-православными. В них часто воспеваются доблесть, самоотверженность и вклад военных в защиту Отечества.
Настоящие герои инженерных войск СССР и России.
Известные представители инженерных войск — это герои, чьи подвиги и заслуги стали частью военной истории России. Среди них: Герои Советского Союза, проявившие мужество в годы Великой Отечественной войны, а также современные командиры.
Анисим Алексеевич Лагутин — старший сержант, Герой Советского Союза (1944 год). В октябре 1941 года был призван в Красную армию. В октябре 1943 года, будучи командиром сапёрного отделения, совершил 11 рейсов на пароме через Днепр северо-западнее Кременчуга, переправляя бойцов и боевую технику. После гибели командира взвода принял на себя командование и обеспечил успешную переправу. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III степени и медалями.
Игорь Леонидович Ляпунов — полковник, командир 1-й инженерно-сапёрной бригады, выполняющей боевые задачи в Курской области. В начале спецоперации был назначен командиром 89-го сапёрного полка. В 2023 году его подразделение сыграло ключевую роль в срыве контрнаступления ВСУ на запорожском направлении. Ляпунов разработал эффективный метод разминирования населённых пунктов, засыпанных минами «Лепесток». Награждён тремя орденами Мужества.
И таких героев в войсках десятки. День инженерных войск подчёркивает важность вклада инженеров в обеспечение боеспособности Вооружённых сил и защиту страны.