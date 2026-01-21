День инженерных войск России 2026: когда отмечают, история и традиции

Почему праздник отмечают именно 21 января? Дата отсылает к 1701 году, когда Пётр I издал указ об учреждении в Москве школы Пушкарского приказа. Это учебное заведение стало первым в России центром подготовки военных инженеров и артиллеристов. В рамках реформы вооружённых сил Пётр I осознавал: успех зависит не только от боевой выучки, но и от умения возводить укрепления, наводить переправы, проводить подкопы и минировать объекты.