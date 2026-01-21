Ричмонд
«Они будут в восторге»: Трамп заверил, что гренландцы согласятся стать частью США

Трамп: после разговора со мной жители Гренландии захотят быть частью США.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь прокомментировал свои планы на Гренландию. Он не отказывается от желания присоединить остров к Соединенным Штатам. Дональд Трамп отметил, что сами гренландцы захотят быть частью США после разговора с ним. Так он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Президент США отверг заявление о нежелании жителей острова быть частью Америки. Он выразил уверенность в успешности будущего диалога с ними.

«Я не говорил с ними, но я уверен, что когда я с ними поговорю, они будут в восторге», — подытожил Дональд Трамп.

Между тем США снова захватили нефтяной танкер. На этот раз операция проводилась в Карибском море. Известно, что судно шло под флагом Панамы. Это уже седьмой захваченный США танкер, который перевозил венесуэльскую нефть.

