«Они будут в восторге»: Трамп заверил, что гренландцы согласятся стать частью США

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь прокомментировал свои планы на Гренландию. Он не отказывается от желания присоединить остров к Соединенным Штатам. Дональд Трамп отметил, что сами гренландцы захотят быть частью США после разговора с ним. Так он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.