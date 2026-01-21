В Госдуме предложили размещать на алкоголе «устрашающие» картинки

«Устрашающие изображения стали “украшением” табачных пачек в России больше десятилетия назад. И спустя годы эта качественная международная практика демонстрирует устойчивый эффект: в публичных местах курильщики стесняются демонстрировать упаковки с искорëженными внутренними органами. Глядя на такие картинки, многие стали курить меньше или вовсе отказываться от сигарет. Такого же эффекта “шоковой” антирекламы мы хотим добиться от алкогольной тары, чтобы по возможности отбить желание у людей травить свой организм», — сказал Нилов РИА Новости.