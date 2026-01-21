Назван простой лайфак, как сделать хлеб и макароны полезными для здоровья

Известно, что белый хлеб, макароны и рис содержат значительное количество рафинированных углеводов, прошедших глубокую переработку, в результате которой из них удаляются важные питательные вещества, такие как клетчатка. При этом такие углеводы провоцируют резкие колебания уровня сахара в крови, что создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, заставляя ее вырабатывать избыточный инсулин, что, в свою очередь, может привести к развитию диабета.