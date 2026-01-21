Назван простой лайфак, как сделать хлеб и макароны полезными для здоровья

Долгое время считалось, что углеводы, содержащиеся в таких продуктах, как хлеб, макароны и рис, способствуют набору веса, развитию диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако диетологи установили, что замораживание белого хлеба способно минимизировать негативные последствия его употребления, пишет Daily Mail.
Известно, что белый хлеб, макароны и рис содержат значительное количество рафинированных углеводов, прошедших глубокую переработку, в результате которой из них удаляются важные питательные вещества, такие как клетчатка. При этом такие углеводы провоцируют резкие колебания уровня сахара в крови, что создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, заставляя ее вырабатывать избыточный инсулин, что, в свою очередь, может привести к развитию диабета.
Из-за отсутствия клетчатки, белый хлеб и другие источники рафинированных злаков быстрее проходят через пищеварительный тракт, что не позволяет достичь чувства насыщения и усиливает аппетит в короткие сроки. Замораживание хлеба, в свою очередь, активирует процесс ретроградации крахмала, в результате которого молекулы углеводов становятся более твердыми и трудноперевариваемыми.
Полученный в результате резистентный крахмал, в отличие от рафинированных углеводов, не расщепляется до глюкозы и не вызывает повышения уровня сахара в крови. Подобно клетчатке, он способствует ощущению сытости и снижению общего объема потребляемой пищи в течение дня.
При этом преимущества замораживания не ограничиваются только хлебом. Современные исследования также подтверждают, что при термической обработке и последующем охлаждении аналогичные свойства приобретает и резистентный крахмал в рисе, макаронах и картофеле.
Ранее диетолог Марият Мухина также посоветовала есть зимой корнеплоды и бекон.