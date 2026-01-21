Тюмень и ХМАО вошли в число популярных регионов у мигрантов

Семьи выбирают северные регионы для переезда из-за стабильной ресурсной экономики.
Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в число российских территорий с высокой миграционной привлекательностью. К такому выводу пришли ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), которые создают цифровой атлас миграции России в рамках гранта Российского научного фонда.
«Наиболее благоприятная миграционная ситуация сегодня наблюдается в пригородных и пристоличных регионах — Ленинградской, Московской, Калужской областях, а также в приграничной Калининградской области. Высокой миграционной привлекательностью отличаются регионы с выраженной ресурсной ориентацией экономики — Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа», — пишет пресс-служба СКФУ.
Согласно данным наблюдений, устойчивый прирост числа жителей отмечается в динамично развивающемся Краснодарском крае, а также в Республике Саха (Якутия). Здесь сказываются факторы сырьевой обеспеченности, активного инфраструктурного развития и реализации крупных инвестиционных проектов.
Ученые фиксируют, что в половине крупных городов России наблюдается отрицательный миграционный прирост. Даже среди 16 городов-миллионников устойчивый приток населения сохраняется только в девяти. Значительная часть мигрантов переезжает в пригородные зоны, где быстро растут новые жилые кварталы, и статистически отражается как выезд из города. В агломерациях, подобных Кавминводской, Краснодарской и Ставропольской, прирост населения в городах-спутниках достигает 9−11% за счет переезда горожан из центров.
Ранее эксперты, анализируя демографическую стратегию ЯНАО, отмечали, что в ресурсно-ориентированных арктических регионах при общем экономическом росте сохраняются миграционные риски. Это отток постоянного трудоспособного населения, замещение его вахтовиками и мигрантами из стран СНГ, а также сокращение старожильческого населения на фоне роста доли пенсионеров.