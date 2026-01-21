Тюмень и ХМАО вошли в число популярных регионов у мигрантов

Ученые фиксируют, что в половине крупных городов России наблюдается отрицательный миграционный прирост. Даже среди 16 городов-миллионников устойчивый приток населения сохраняется только в девяти. Значительная часть мигрантов переезжает в пригородные зоны, где быстро растут новые жилые кварталы, и статистически отражается как выезд из города. В агломерациях, подобных Кавминводской, Краснодарской и Ставропольской, прирост населения в городах-спутниках достигает 9−11% за счет переезда горожан из центров.