«Арсенал» первым вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, обыграв «Интер»

Два мяча в составе победителей забил Габриэл Жезус (10-я и 31-я минуты), ещё один гол на счету Виктора Дьёкереша (84-я минута). Единственный мяч у «Интера» на 18-й минуте забил Петар Сучич.
«Арсенал» продемонстрировал безупречную форму, одержав победы во всех семи матчах группового этапа. Лондонцы набрали максимальные 21 очко и досрочно обеспечили себе участие в стадии ⅛ финала.
Итоги других матчей дня в Лиге чемпионов:
Кайрат 1:4 БрюггеБудё/Глимт 3:1 Манчестер СитиВильярреал 1:2 АяксКопенгаген 1:1 НаполиОлимпиакос 2:0 БайерРеал Мадрид 6:1 МонакоСпортинг 2:1 ПСЖТоттенхэм 2:0 Боруссия (Дортмунд).
Ранее сообщалось, что в Европе обсуждается возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года в США на фоне споров вокруг Гренландии. Напомним, мировое первенство в 2026 году впервые соберёт 48 национальных команд и пройдёт на территории сразу трёх стран — США, Мексики и Канады — с 11 июня по 19 июля. Но если европейские страны решатся на бойкот, ситуация с отношениями между ЕС и США может усугубиться.
