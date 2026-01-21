«Арсенал» первым вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, обыграв «Интер»

Ранее сообщалось, что в Европе обсуждается возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года в США на фоне споров вокруг Гренландии. Напомним, мировое первенство в 2026 году впервые соберёт 48 национальных команд и пройдёт на территории сразу трёх стран — США, Мексики и Канады — с 11 июня по 19 июля. Но если европейские страны решатся на бойкот, ситуация с отношениями между ЕС и США может усугубиться.