По всей России могут появиться социальные маршруты общественного транспорта: где они будут проходить

Председатель ЛДПР пояснил, что жители малых городов и населенных пунктов сталкиваются с проблемами при получении медицинской помощи и оформлении документов. Такие инциденты возникают из-за отсутствия регулярного транспорта. Он сообщил, что 64% жителей сел оценили работу общественного транспорта как «плохую или очень плохую». Кроме того, в некоторых населенных пунктах жизненно необходимых маршрутов нет совсем.