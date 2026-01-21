По всей России могут появиться социальные маршруты общественного транспорта: где они будут проходить

В России планируют организовать социальные маршруты общественного транспорта. Они будут соединять между собой несколько муниципалитетов и довозить жителей до жизненно важных объектов. Об этом детально рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в диалоге с ТАСС.
Парламентарий сообщил, что соответствующий законопроект будет разработан в ближайшее время. С инициативой выступит его партия.
«Такие маршруты должны ходить регулярно, минимум четыре раза в день, с раннего утра, с шести часов и до позднего вечера, минимум до 23:00, по понятному расписанию и по доступной цене», — добавил Леонид Слуцкий.
Председатель ЛДПР пояснил, что жители малых городов и населенных пунктов сталкиваются с проблемами при получении медицинской помощи и оформлении документов. Такие инциденты возникают из-за отсутствия регулярного транспорта. Он сообщил, что 64% жителей сел оценили работу общественного транспорта как «плохую или очень плохую». Кроме того, в некоторых населенных пунктах жизненно необходимых маршрутов нет совсем.
Еще одной проблемой для россиян стал рост цен. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, правительство внимательно следит за соответствующими процессами. Он пояснил, что власти отслеживают изменения в ценообразовании и анализируют их. По словам Дмитрия Пескова, по мере необходимости, правительство готово провести обсуждения по выработке решений для поддержания макроэкономической стабильности.
Он также заявил, что в Кремле не видят поводов для тревоги из-за возможного роста инфляции. Ситуацию держит на контроле Центробанк, добавил пресс-секретарь главы государства. Он сообщил, что в настоящий момент опасений роста инфляции нет. По данным представителя Кремля, Центробанк принимает необходимые меры для поддержания макроэкономической стабильности.
Известно, что в 2025 году инфляция стала самой низкой с 2021 года. Такие данные обнародовал Росстат. Инфляция в 2025 году составила всего 5,59%. Российские власти продолжают держать на контроле экономическую и социальную ситуации.