Стало известно о разрушениях и пострадавших после прилетов БПЛА в Адыгее

Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим на месте атаки в Адыгее.
В результате атаки дрона в Адыгее пострадали восемь человек, включая ребенка. Об этом заявил глава Республики Мурат Кумпилов.
«В Тахтамукайском районе пострадали восемь человек, один из них — ребенок. Семь человек госпитализированы, их жизни вне опасности, погибших нет. Также сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин», — сообщил Кумпилов в официальном telegram-канале. Он также добавил, что на месте работает правительство республики для оказания помощи и оценки ущерба.
