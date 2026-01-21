Обледеневшие усы, покрытые инеем носы: фото украшенных жгучим морозом новосибирцев, собак и деревьев

Жгучие морозы в Новосибирске превратили город в настоящую зимнюю сказку. У прохожих усы и бороды покрываются инеем уже через несколько минут на улице, а носы белеют от ледяного воздуха. Домашние питомцы выглядят не менее эффектно — у собак на шерсти появляются хрупкие ледяные узоры. Деревья и кустарники стоят, словно в хрустале, искрясь под солнечными лучами. Такие морозные детали стали главными героями уличных фотографий новосибирцев. Сибирская зима вновь напомнила о своей суровой, но завораживающей красоте.