Лоза обозвал Долину мемом

Юрий Лоза высказался об «эффекте Долиной».

«Долина уже рассматривается как мем определенный. Ее фамилию произносят как имя нарицательное. Кто-то придумал и ввел термин “эффект Долиной”, даже несколько. Терминология появилась целая, связанная с этим», — заявил Лоза, отвечая на вопросы РИА Новости.

Ранее Долина приняла участие в концерте, проходившем в московском театре «Градский Холл» в рамках ежегодной премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея». Это был первый выход на сцену народной артистки России после выселения из квартиры в Хамовниках.