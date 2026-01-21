Лоза обозвал Долину мемом

Юрий Лоза высказался об «эффекте Долиной».
Певица Лариса Долина уже превратилась в мем. Такое мнение высказал композитор и исполнитель Юрий Лоза.
«Долина уже рассматривается как мем определенный. Ее фамилию произносят как имя нарицательное. Кто-то придумал и ввел термин “эффект Долиной”, даже несколько. Терминология появилась целая, связанная с этим», — заявил Лоза, отвечая на вопросы РИА Новости.
Ранее Долина приняла участие в концерте, проходившем в московском театре «Градский Холл» в рамках ежегодной премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея». Это был первый выход на сцену народной артистки России после выселения из квартиры в Хамовниках.