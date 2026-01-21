Родственница пропавшего пловца Свечникова дала показания после обнаружения тела мужчины в Босфоре

Напомним, российский пловец Николай Свечников из Москвы пропал во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он должен был преодолеть дистанцию в 6,5 километра, стартовал вместе с несколькими тысячами участников, но на финише не появился. Это произошло 24 августа.