Родственница пропавшего пловца Свечникова дала показания после обнаружения тела мужчины в Босфоре

Обнаруженное в Босфоре тело мужчины может принадлежать пропавшему в августе 2025 года российскому пловцу Николаю Свечникову, однако для установления истины потребуется ДНК-экспертиза. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на родственницу семьи Свечниковых Алёну Караман.
Сообщается, что женщина не была допущена в бюро судмедэкспертизы для опознания тела.
«Я дала письменные показания на основе имеющихся фото Николая», — сказала Караман, добавив, что родители Свечникова прибудут в Стамбул 21 января, будет проведена экспертиза ДНК.
Напомним, 15 января стало известно о прекращении поисков Свечникова в Босфоре.
20 января 2026 года стало известно, что в Стамбульском проливе обнаружено тело неизвестного мужчины в плавательной экипировке. Турецкие правоохранительные органы предположили, что это может быть пропавший россиянин.
Напомним, российский пловец Николай Свечников из Москвы пропал во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он должен был преодолеть дистанцию в 6,5 километра, стартовал вместе с несколькими тысячами участников, но на финише не появился. Это произошло 24 августа.