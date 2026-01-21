В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов

Обращение с соответствующим предложением к главе Минпромторга Антону Алиханову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой есть в распоряжении РИА Новости.
«В целях формирования культуры ответственного питания у граждан предлагаю ввести на лицевой стороне упаковки размещение предупредительной надписи для категорий продукции с повышенным содержанием критически значимых веществ (добавленные сахара, насыщенные жиры, соль). Например: “Рекомендуется употреблять не более [X] грамм в день”, — сказано в документе.
Отмечается, что конкретные формулировки, перечень категорий продукции и пороговые значения содержания веществ для отнесения к ним должны быть разработаны на основе научно обоснованных норм здорового питания.
«Данная мера позволит в простой и доступной форме донести до каждого покупателя информацию о необходимости умеренного потребления таких продуктов. Это станет эффективным практическим инструментом в системной работе по снижению рисков для здоровья населения и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, повышая уровень социальной ответственности в вопросах здоровья», — считает вице-спикер Госдумы.
По его словам, реализация инициативы будет способствовать достижению национальных целей в сфере демографии и качества жизни, напрямую влияя на благополучие нынешних и будущих поколений россиян.