Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов

Чернышов предложил размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил размещать предупредительную надпись на упаковках продуктов с повышенным содержанием сахара, соли, насыщенных жиров или других критически значимых веществ.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минпромторга Антону Алиханову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой есть в распоряжении РИА Новости.

«В целях формирования культуры ответственного питания у граждан предлагаю ввести на лицевой стороне упаковки размещение предупредительной надписи для категорий продукции с повышенным содержанием критически значимых веществ (добавленные сахара, насыщенные жиры, соль). Например: “Рекомендуется употреблять не более [X] грамм в день”, — сказано в документе.

Отмечается, что конкретные формулировки, перечень категорий продукции и пороговые значения содержания веществ для отнесения к ним должны быть разработаны на основе научно обоснованных норм здорового питания.

«Данная мера позволит в простой и доступной форме донести до каждого покупателя информацию о необходимости умеренного потребления таких продуктов. Это станет эффективным практическим инструментом в системной работе по снижению рисков для здоровья населения и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, повышая уровень социальной ответственности в вопросах здоровья», — считает вице-спикер Госдумы.

По его словам, реализация инициативы будет способствовать достижению национальных целей в сфере демографии и качества жизни, напрямую влияя на благополучие нынешних и будущих поколений россиян.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше