Нутрициолог Брабечан: колбаса и соевый соус провоцируют отеки

Алкоголь обезвоживает организм, но в тоже время тоже провоцирует отеки.

Источник: Комсомольская правда

Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан перечислил продукты, которые провоцируют отеке. К ним относятся фастфуд, алкоголь, соленая и жирная пища. Все это способствуют задержке жидкости и вызывают сильную отечность.

Отеки возникают, когда почки не справляются с нагрузкой. Значит в организме нарушен водо-солевой баланс, сосуды почек или печени перегружены, либо началось воспаление.

Продукты способствуют запуску этого процесса.

— Колбасы, копчености, соленая рыба, маринады, сыры, чипсы и соусы задерживают натрий, а натрий тянет за собой воду в ткани. Результат — утренние отеки и тяжесть по всему телу, — говорит эксперт Газета.ru.

Нутрициолог особо обратил внимание на соевый соус, он содержит очень много соли. Одна ложка- дневная норма.

А вот алкоголь, наоборот, обезвоживает организм. Но при этом вызывает сильную отечность, нарушая работу печени. В итоги, сосуды становятся более проницаемыми и жидкость выходит в ткани.

Продукты с глутаматом, включая фастфуд, полуфабрикаты, лапшу быстрого приготовления и готовые соусы, вызывают жажду, нарушают водно-солевой баланс и перегружают печень.

Если вы ограничиваете прием таких продуктов, но отеки появляются даже после малых порций, нужно обратиться к врачу.

Переизбыток соли в организме на ежедневной основе может вызвать гипертонию, отеки и усилить нагрузку на сердце и почки, пишет Царьград.

Избавиться от отеков помогает не только нормализация питания, но и физическая активность. Это растяжка, самомассаж и упражнения на проработку всего тела. Можно добавить лимфодренажный массаж, прессотерапию — 3−4 сеанса, пишет aif.ru.

— Нужно пить больше воды. Желательно, чтобы она была слабощелочная. Можно пить еще и травяные чаи с теми же ягодами, сейчас мороженые ягоды продаются в большом количестве, или фруктами, туда можно и дольки лимона, и кусочки яблока добавить, — рекомендовала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.