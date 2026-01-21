Онищенко оценил идею продлить работу детских садов до восьми часов вечера

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Тему работы детских садов до восьми часов вечера необходимо изучить, эта идея влечет за собой необходимость выплачивать зарплату педагогам за удлиненный рабочий день, однако даст возможность родителям работать без стресса и спешки куда-либо, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила РИА Новости, что детские сады должны работать до восьми часов вечера, так как существующий график сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.
«Я думаю, что это даст возможность мамам и папам в какой-то мере зарабатывать… Но надо все посчитать. Потому что всему персоналу надо платить за удлиненный рабочий день. А в принципе, это идея», — сказал Онищенко.
Академик РАН напомнил, что школьный день начинается в 08.30 утра, что также позволяет родителям проводить свой рабочий год, не находясь в постоянном стрессе.
«И на работу не опоздать, и ребенка довезти до школы или детского учреждения. Вот аналогичное явление», — заключил Онищенко.