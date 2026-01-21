Ричмонд
Делу конец: Приставы завершили производство о выселении Долиной

Выселение певицы Долиной из проданной квартиры официально завершено.

Источник: Комсомольская правда

Громкое дело о квартире певицы Ларисы Долиной наконец официально завершено, свидетельствуют документы из базы ФССП.

Речь идёт о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую она продала под влиянием мошенников и впоследствии отказалась передавать добросовестной покупательнице Полине Лурье.

После череды судебных разбирательств Верховный суд принял решение в пользу покупательницы, однако Долина не спешила передавать ей квартиру. Ключи от жилья Лурье получила только 18 января при участии службы судебных приставов.

Тем временем корреспондент KP.RU в попытке выяснить, где теперь будет жить Лариса Долина, побывал в элитном посёлке, где певица построила особняк площадью 360 квадратных метров.

При этом сама Долина при общении с журналистами уходит от прямого ответа на вопрос о ее текущем месте жительства, отмечая, что «устроилась хорошо».