Делу конец: Приставы завершили производство о выселении Долиной

Громкое дело о квартире певицы Ларисы Долиной наконец официально завершено, свидетельствуют документы из базы ФССП.
Речь идёт о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую она продала под влиянием мошенников и впоследствии отказалась передавать добросовестной покупательнице Полине Лурье.
После череды судебных разбирательств Верховный суд принял решение в пользу покупательницы, однако Долина не спешила передавать ей квартиру. Ключи от жилья Лурье получила только 18 января при участии службы судебных приставов.
Тем временем корреспондент KP.RU в попытке выяснить, где теперь будет жить Лариса Долина, побывал в элитном посёлке, где певица построила особняк площадью 360 квадратных метров.
При этом сама Долина при общении с журналистами уходит от прямого ответа на вопрос о ее текущем месте жительства, отмечая, что «устроилась хорошо».