В Госдуме предложили ограничить рост тарифов на коммуналку уровнем инфляции

В России предложили ограничить рост тарифов на ЖКХ уровнем инфляции. Депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким внесли соответствующее предложение.
В пояснительной записке значится, что люди обеспокоены ростом цен на услуги ЖКХ дважды в год.
— А реальные доходы практически не растут, — цитирует документ 360.ru.
Депутаты отмечают, что учитывая снижение доходов, россиянам все сложнее оплачивать коммунальные услуги. В итоге растет количество должников и повышается социальное напряжение.
С 1 марта 2026 года в России установлен единый предельный срок оплаты коммунальных услуг — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Даже при нарушении этого срока негативные последствия наступают не сразу. В первые 30 дней просрочки пени не начисляются. С 31-го по 90-й день пени составляют 1/300 ключевой ставки Банка России, сообщает RT.
Тем временем, в России предложили обязать управляющие компании снижать плату за коммунальные услуги при их неполном оказании. С начала 2026 года число жалоб на некачественное обслуживание возросло, но потребителям сложно добиться возмещения средств, передает Царьград.
С начала года в нескольких российских регионах произошли аварии на тепло-электросетях из-за аномального выпадения снега. Депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» предложил, чтобы россияне, столкнувшиеся с коммунальными авариями, платили по старым тарифам.