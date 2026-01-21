В Госдуме предложили ограничить рост тарифов на коммуналку уровнем инфляции

С 1 марта 2026 года в России установлен единый предельный срок оплаты коммунальных услуг — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Даже при нарушении этого срока негативные последствия наступают не сразу. В первые 30 дней просрочки пени не начисляются. С 31-го по 90-й день пени составляют 1/300 ключевой ставки Банка России, сообщает RT.