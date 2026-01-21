Больницы Краснодарского края готовы принять пострадавших из Адыгеи

«В соседнем с Краснодаром Тахтамукайском районе есть пострадавшие — желаю всем скорейшего выздоровления. При необходимости наши больницы готовы принять пострадавших. В Северском районе в поселке Афипском Краснодарского края на территорию возле многоквартирного дома упала боевая часть дрона, жильцов эвакуируют для разминирования. В Приморско-Ахтарске повреждены два частных дома», — сообщил Кондратьев в официальном telegram-канале.