Больницы Краснодарского края готовы принять пострадавших из Адыгеи

Больницы Кубани готовы принять пострадавших из Адыгеи после массированной атаки ВСУ на регион. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с атакой на Адыгею.

«В соседнем с Краснодаром Тахтамукайском районе есть пострадавшие — желаю всем скорейшего выздоровления. При необходимости наши больницы готовы принять пострадавших. В Северском районе в поселке Афипском Краснодарского края на территорию возле многоквартирного дома упала боевая часть дрона, жильцов эвакуируют для разминирования. В Приморско-Ахтарске повреждены два частных дома», — сообщил Кондратьев в официальном telegram-канале.

