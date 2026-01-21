Ричмонд
Приставы закрыли исполнительное производство о выселении Долиной

Судебные приставы завершили исполнительное производство по выселению певицы Ларисы Долиной из квартиры. Об этом свидетельствует отсутствие открытых дел в банке данных ФССП при запросе по её фамилии.

Источник: Life.ru

Отсутствие записи означает, что производство по выселению из квартиры полностью завершено.

19 января приставы прибыли в жильё, подтвердили добровольное исполнение решения суда в установленный срок и оформили акт. Представитель Полины Лурье согласилась принять ключи. Таким образом, квартира в Хамовниках, ранее проданная Долиной, официально перешла к новой владелице — Полине Лурье. Адвокат артистки Мария Пухова уточнила, что Долина освободила жильё ещё 5 января, но покупательница долго не принимала ключи.

Кстати, в период, когда приставы готовили принудительное выселение, певица находилась в отпуске в ОАЭ. Поездка обошлась ей примерно в 1,4 миллиона рублей. Она отдыхала на побережье Абу-Даби в отеле Rixos Premium Saadiyat Island по тарифу Ultra All Inclusive — с питанием, напитками, спа-услугами и доступом к бассейнам. Большинство времени провела на территории отеля: в номере или у моря, почти не выезжая за его пределы.

