В ГД рассказали, сколько могут продлиться новогодние каникулы в 2027 году

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Можно предположить, что с учетом положительных отзывов россиян о длительных новогодних каникулах, в 2027 году они также могут составить продолжительный период, 11 календарных дней», — сказала Бессараб.
Она отметила, что 31 декабря 2026 года выпадает на четверг, а 10 января 2027 года — воскресенье, может стать окончанием новогодних каникул 2026−2027.
Депутат также подчеркнула, что производственный календарь на 2027 год будет утверждаться только в конце этого года.