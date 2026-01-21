Стена на пути: В Барселоне произошло крушение поезда, есть пострадавшие

В Испании пассажирский поезд сошёл с рельс вечером 20 января, врезавшись в стену. Речь идёт об обрушении подпорной стены, информирует агентство АР. Инцидент произошёл в провинции Барселона, в населённом пункте Джелида. Стена разрушилась из-за сильных ливней.
Сообщается, что при аварии не менее 15 человек получили травмы. Также издание El Pais пишет о гибели машиниста поезда, ссылаясь на заявление мэра города Джелида.
При этом два дня назад в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов на юге Испании погибли 39 человек, более 70 получили ранения, из них 24 — в тяжёлом состоянии. В стране был объявлен национальный траур.
Сообщалось, что 24 пострадавших в результате трагедии с поездами в Испании остаются в тяжелом состоянии.
