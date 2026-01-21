Реальные доходы россиян могут вырасти на 4,8% в этом году

Россиянам рассказали, как жить на проценты. Для начала гражданам потребуется приличный депозит в банке. Далее, доход со вклада в, предположительно, 5 миллионов рублей составит 50 тысяч в месяц. Следует исходить из того, что средняя ставка по годичным депозитам равняется примерно 12−13 процентам. Однако Центробанк планирует еще снизить ключевую ставку.