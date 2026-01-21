Реальные доходы россиян могут вырасти на 4,8% в этом году

Российские власти обнародовали социально-экономические прогнозы на 2026 год. Согласно имеющимся данным, в этом году ожидается рост доходов граждан на 4,8%. В 2027 году реальные зарплаты могут увеличиться на 3,5%. Об этом свидетельствует опубликованный прогноз социально-экономического развития РФ.
Так, ожидается, что в 2026—2030 годах реальные доходы будут расти в среднем на 3−5%. Предполагается, что после 2028 года зарплаты станут ежегодно увеличиваться на 3,1%.
Россиянам рассказали, как жить на проценты. Для начала гражданам потребуется приличный депозит в банке. Далее, доход со вклада в, предположительно, 5 миллионов рублей составит 50 тысяч в месяц. Следует исходить из того, что средняя ставка по годичным депозитам равняется примерно 12−13 процентам. Однако Центробанк планирует еще снизить ключевую ставку.