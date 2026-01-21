ГД может рассмотреть ограничение числа домашних животных в квартире

Ричмонд
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Госдума может в январе рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается установить на законодательном уровне норму о предельном количестве содержащихся в квартирах собак и кошек, исходя из площади жилого помещения, выяснило РИА Новости.

Инициативой, внесенной депутатом Госдумы Евгением Марченко, предлагается внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении — январь 2026 года», — сказано документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

Законопроектом предлагается установить норму — 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одну взрослую собаку или одну взрослую кошку, учитывая как физиологические особенности животных, так и практические аспекты их содержания в условиях многоквартирного дома.

В документе добавляется, что данная норма будет применяться во всех субъектах России. Уточняется, что для регионов сохраняется возможность вводить дополнительные, более строгие требования с учетом местных особенностей.

«Особое внимание уделено практическим аспектам применения закона. В частности, предусмотрено исключение для случаев рождения потомства — временное превышение установленных норм допускается до достижения потомством шестимесячного возраста, что предоставляет владельцам разумный срок для пристройства животных. Также установлено исключение для собак-проводников, что соответствует принципам обеспечения социальных прав инвалидов по зрению и является социально значимой мерой», — отмечается в законопроекте.

По мнению парламентария, реализация законопроекта позволит создать единые справедливые стандарты содержания домашних животных на всей территории России, сократить количество конфликтных ситуаций между соседями в многоквартирных домах, обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при содержании домашних животных.