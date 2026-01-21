В деревне Олха Шелеховского района открыли новую врачебную амбулаторию

В амбулатории оборудованы кабинеты врачей, процедурный, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, а также дневной стационар на четыре койки. Приём будут вести терапевт, педиатр, фельдшер, акушер-гинеколог, стоматолог и другие специалисты.