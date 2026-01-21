В деревне Олха Шелеховского района открыли новую врачебную амбулаторию

В деревне Олха Шелеховского района начала работу новая врачебная амбулатория. Она будет обслуживать более 3,3 тысячи жителей деревни и окрестных садоводств.
Современное одноэтажное здание площадью 540 квадратных метров построено по модульной технологии. На его возведение и оснащение современным оборудованием было направлено более 42 миллионов рублей.
В амбулатории оборудованы кабинеты врачей, процедурный, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, а также дневной стационар на четыре койки. Приём будут вести терапевт, педиатр, фельдшер, акушер-гинеколог, стоматолог и другие специалисты.
Пациенты смогут получить неотложную помощь, пройти ЭКГ, измерить внутриглазное давление, сдать анализы и пройти онкоскрининг. Новое учреждение заменило старый фельдшерско-акушерский пункт, который уже не отвечал современным требованиям. Возглавила амбулаторию врач акушер-гинеколог Анна Любчич.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи помогли ребенку избавиться от приступов анемии и желчекаменной болезни в Иркутске.