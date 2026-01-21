В автошколах заработают новые правила обучения: что изменится

В 2026 году в силу вступают новые правила обучения в автошколах. С марта россияне смогут пройти теоретический курс онлайн. О других изменениях рассказал депутат Госдумы Павел Федяев в беседе с ТАСС.
Парламентарий сообщил, что автошколы также увеличат количество часов практики для обучения на категорию «В». Ученикам предстоит отработать навыки вождения на территориях автопредприятий, дополнил депутат.
«Для получения новой категории не нужно будет проходить полный курс, достаточно освоить дополнительные модули», — уведомил Павел Федяев.
Кроме того, правительство обнародовало социально-экономические прогнозы на 2026 год. Ожидается, что реальные доходы граждан вырастут на 4,8%. В 2026—2030 годах зарплаты будут увеличиваться в среднем на 3−5%.