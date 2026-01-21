В Госдуме рассказали, сколько могут продлиться новогодние каникулы в 2027 году

«Можно предположить, что с учетом положительных отзывов россиян о длительных новогодних каникулах, в 2027 году они также могут составить продолжительный период, 11 календарных дней», — сказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.