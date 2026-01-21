В Госдуме рассказали, сколько могут продлиться новогодние каникулы в 2027 году

В Госдуме определили, сколько дней могут продлиться новогодние каникулы в 2027 году.
«Можно предположить, что с учетом положительных отзывов россиян о длительных новогодних каникулах, в 2027 году они также могут составить продолжительный период, 11 календарных дней», — сказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
При этом депутат напомнила, что производственный календарь на 2027 год будет утверждён в конце текущего года.
Напомним, в 2026 году новогодние каникулы стали одними из самых длинных за всю историю новогодних праздников в России. Дата 31 декабря дала начало праздничному марафону новогоднего отдыха. Праздничные дня продлились целых 12 дней кряду: с 31 декабря по 11 января включительно.
Тем временем академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что самым лучшим способом для россиян провести новогодние каникулы может стать выход на работу уже 2 января.