США захватили танкер Sagitta в Карибском море для перехвата венесуэльской нефти

Вооруженные силы США захватили танкер Sagitta в водах Карибского моря. Об этом в социальной сети X сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM) в среду, 21 января.
В заявлении командования говорится, что судно было задержано без происшествий утром при поддержке Министерства внутренней безопасности. Этот шаг, по заявлению американской стороны, направлен на то, чтобы «добиться вывоза нефти из Венесуэлы на законных основаниях и в надлежащей координации».
Танкер Sagitta, по данным морских реестров, ходит под флагом Либерии. Судно включено в санкционные списки США, введенные в рамках антироссийских ограничений.
15 января американские войска задержали еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой. Это судно стало шестым захваченным за последние недели, на котором перевозили сырье из Венесуэлы.
14 января СМИ сообщили, что правительство США подало заявление в суд для получения ордеров на захват еще нескольких десятков нефтяных танкеров, которые связаны с торговлей венесуэльской нефтью.
13 января СМИ сообщили, что в сентябре 2025 года американская армия нанесла удар по кораблю с наркотиками на Карибах с помощью секретного самолета, который был замаскирован под гражданский. В результате атаки погибли 11 человек.