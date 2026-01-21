Ричмонд
Подозреваемого в убийстве 14-летней девочки задержали в Коми

В Республике Коми правоохранительные органы задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в убийстве 14-летней жительницы города Инты. Как сообщили в Следственном комитете, между подозреваемым и семьёй девочки существовал затяжной конфликт.

Тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено в нежилой квартире подъезда, в котором проживали как её семья, так и задержанный. Следствие намерено ходатайствовать об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Изначально уголовное дело было возбуждено по факту исчезновения девочки, а после обнаружения тела переквалифицировано на убийство.

Ранее в Екатеринбурге супружеская ссора закончилась серьёзным избиением и госпитализацией ребёнка. По данным СМИ, 52-летний Александр Уфимцев повздорил с женой в квартире. Сначала неадекват напал на неё, а потом переключился на малыша. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание подготовить отчёт по уголовному делу. Подозреваемый был заключён под стражу до 15 марта.

