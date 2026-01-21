Подозреваемого в убийстве 14-летней девочки задержали в Коми

Ранее в Екатеринбурге супружеская ссора закончилась серьёзным избиением и госпитализацией ребёнка. По данным СМИ, 52-летний Александр Уфимцев повздорил с женой в квартире. Сначала неадекват напал на неё, а потом переключился на малыша. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание подготовить отчёт по уголовному делу. Подозреваемый был заключён под стражу до 15 марта.