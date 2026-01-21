Ли Чжэ Мён устроил взбучку подчиненным после пуска БПЛА в сторону КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провёл совещание в связи с инцидентом с беспилотным летательным аппаратом, недавно запущенным с территории республики в сторону КНДР. По версии южнокорейских властей, этот БПЛА якобы изготовило и направило на соседнее государство частное лицо.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что 4 января над территорией КНДР был обезврежен разведывательный беспилотник. Его обнаружили подразделения противовоздушной обороны республики. Дрон был принудительно посажен с использованием средств радиоэлектронной борьбы. После инцидента КНДР обвинила Южную Корею в шпионаже и провокации.
На заседании кабинета министров Ли Чжэ Мён, которое состоялось 20 января, назвал произошедшее недопустимым. По его словам, такие действия по сути сопоставимы с началом военного конфликта.
«Если исходить из того, что уже выявлено, получается, что гражданский самовольно проник с беспилотником на территорию КНДР. Это почти то же самое, что акт начала войны. Разве это не всё равно, что выстрелить в сторону Севера ?» — сказал глава государства.
При этом президент отчитал министра обороны Ан Гю Бэка. Ли Чжэ Мён спросил его, почему при нынешнем уровне технологий и возможностей военным не удалось своевременно зафиксировать перемещения БПЛА. Он также выразил сомнение насчёт версии о частной инициативе. Глава государства заявил, что не доверяет объяснениям, в соответствии с которыми гражданское лицо могло действовать самостоятельно.
Ли Чжэ Мён поручил провести всестороннее расследование. Президент уточнил, что сейчас уже начато судебное разбирательство. Вместе с тем, как обратил внимание президент, действия с дроном могут иметь последствия, выходящие за рамки уголовного преступления. Он призвал подчинённых не допустить обострения обстановки на Корейском полуострове.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство объединения Южной Кореи выступило за восстановление межкорейского военного соглашения о снижении напряженности.