Молодую туристку нашли мертвой в отеле в Финляндии

В Финляндии в отеле города Тампере обнаружили мертвой молодую постоялицу. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat (IS).
По данным издания, 22-летняя женщина из региона Остроботния заселилась в отель Lapland Hotels Arena 17 января вместе со своим 25-летним знакомым.
На следующий день, 18 января, в полицию поступило сообщение о ее смерти. По данным правоохранителей, подозреваемым в совершении преступления является ее спутник, который был задержан на месте. Начальник отдела по борьбе с преступностью Паси Ниеминен подтвердил, что мужчина не вызвал экстренные службы.
Известно, что задержанный ранее уже имел судимость за преступления, связанные с наркотиками. В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование, говорится в сообщении.
Россиянка загадочно исчезла в США прямо после Нового года. За несколько месяцев до этого ее жестоко избил муж-американец, после чего мужчине запретили приближаться к жене. Родственники боятся, что именно супруг может быть причастен к пропаже россиянки. Мужчина родом из состоятельной семьи, а один из его родственников знаком с экс-президентом США Бараком Обамой. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой запутанной истории.