Молодую туристку нашли мертвой в отеле в Финляндии

Россиянка загадочно исчезла в США прямо после Нового года. За несколько месяцев до этого ее жестоко избил муж-американец, после чего мужчине запретили приближаться к жене. Родственники боятся, что именно супруг может быть причастен к пропаже россиянки. Мужчина родом из состоятельной семьи, а один из его родственников знаком с экс-президентом США Бараком Обамой. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой запутанной истории.