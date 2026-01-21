Эксперт назвал способ выбрать качественные замороженные продукты

Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала NEWS.ru, как правильно выбирать замороженные продукты в магазине. Первый и главный признак качества — целая и чёткая упаковка, которая показывает, что товар не размораживался при перевозке. Также стоит потрясти упаковку, чтобы проверить, нет ли внутри снега и кусков льда, а для рассыпных продуктов — осмотреть их на наличие повреждений.
— Продукты, как правило, выходят с производства с правильной заморозкой. Чтобы выбрать хороший товар, важно осмотреть упаковку: если она целая, все надписи читаемы и выглядит качественно, это хороший знак, — посоветовала Мизинова.
Основной риск, по словам диетолога, возникает не на производстве, а при транспортировке и хранении в магазине, особенно летом. Если рефрижераторы неисправны или холодильники выключают на ночь для экономии, продукты могут подтаивать, что приводит к размножению бактерий и риску отравления.
