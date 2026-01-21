Эксперт назвал способ выбрать качественные замороженные продукты

Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала NEWS.ru, как правильно выбирать замороженные продукты в магазине. Первый и главный признак качества — целая и чёткая упаковка, которая показывает, что товар не размораживался при перевозке. Также стоит потрясти упаковку, чтобы проверить, нет ли внутри снега и кусков льда, а для рассыпных продуктов — осмотреть их на наличие повреждений.