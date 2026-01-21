Ричмонд
Не уступает зарубежным аналогам: ФМБА оценило новый российский препарат от рака

ФМБА назвало высокоэффективным новое российское лекарство от рака.

Источник: Комсомольская правда

Российское лекарство от рака не уступает импортным аналогам по уровню терапевтической результативности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«Данные клинического наблюдения за пациентами, получающими лечение препаратом “Ракурс, 223Ra”, подтверждают его высокую терапевтическую результативность», — сказано в релизе.

Напомним, российский радиофармацевтический препарат «Ракурс, 223Ra» официально зарегистрирован и уже поступил в медицинские учреждения страны. После прохождения государственной регистрации «Ракурс, 223Ra» получил разрешение на использование в клинической онкологии.

Также сообщалось, что в России разработали препарат для лечения онкологий, не имеющий аналогов в мире. Новейший препарат от рака называется «Афотид». Его уже сейчас успешно применяют в семи клиниках России. Уточняется, что лечение «Афотидом» проходят только на добровольной основе.

Тем временем минздрав Белоруссии официально зарегистрировал лекарство от рака на основе естественных киллерных клеток.