Не уступает зарубежным аналогам: ФМБА оценило новый российский препарат от рака

Также сообщалось, что в России разработали препарат для лечения онкологий, не имеющий аналогов в мире. Новейший препарат от рака называется «Афотид». Его уже сейчас успешно применяют в семи клиниках России. Уточняется, что лечение «Афотидом» проходят только на добровольной основе.