Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Иркутска продают исторический дом-памятник за 4 млн рублей

Общая площадь помещения составляет 71,8 квадратного метра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В центре Иркутска, рядом с автовокзалом, выставлен на продажу исторический дом. Одноэтажное здание с мезонином является памятником архитектуры регионального значения. Объявление появилось на одном из популярных сайтов.

Общая площадь дома составляет 71,8 квадратного метра, а земельный участок — 4 сотки. Стоимость объекта — 4 миллиона рублей. По мнению продавца, расположение в исторической части города делает дом интересным вложением для различных проектов, а его цена является «подарком» для недвижимости в центре.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске предприниматели подсчитывают убытки после пожара в торговом центре. Огонь в здании вспыхнул после 19 часов, когда магазины уже были закрыты. Пламя распространилось на 3 тысячи квадратных метров.