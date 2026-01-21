В центре Иркутска продают исторический дом-памятник за 4 млн рублей

В центре Иркутска, рядом с автовокзалом, выставлен на продажу исторический дом. Одноэтажное здание с мезонином является памятником архитектуры регионального значения. Объявление появилось на одном из популярных сайтов.
Общая площадь дома составляет 71,8 квадратного метра, а земельный участок — 4 сотки. Стоимость объекта — 4 миллиона рублей. По мнению продавца, расположение в исторической части города делает дом интересным вложением для различных проектов, а его цена является «подарком» для недвижимости в центре.
