Трамп сокращает военное присутствие США в Европе: что предпринял Вашингтон

WP узнала, что США сокращают участие в 30 механизмах НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Европе. В связи с этим Вашингтон снижает участие в 30 механизмах НАТО. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Источники рассказали, что этот шаг затронет порядка 200 военных ВС Соединенных Штатов. По словам собеседников газеты, американское участие в консультативных группах по вопросам боевых действий на море, спецопераций и разведки сократится.

«Этот шаг ослабит участие США в деятельности почти 30 организаций НАТО, включая центры передового опыта, которые занимаются подготовкой сил альянса в различных областях ведения боевых действий», — говорится в статье.

Вашингтон также не отказывается от желания присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Президент США Дональд Трамп отметил, что сами гренландцы захотят быть частью Америки после разговора с ним.

