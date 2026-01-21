На Ямале ГИБДД массово оштрафовала чиновников за плохое состояние дорог

Госавтоинспекция привлекла к ответственности тех, кто отвечает за состояние дорог.
В Ямало-Ненецком автономном округе ответственные за содержание улично-дорожной сети получили за год 601 предписание. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по ЯНАО.
«Особое внимание было уделено контролю за состоянием дорог. Выдано 601 предписание на устранение недостатков, к ответственности привлечено 12 должностных и юридических лиц, направлено 350 предостережений», — сообщили в Госавтоинспекции.
В ходе рейдовых мероприятий было открыто 167 административных производств по статье 12.34 Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности на дорогах — при строительстве, ремонте или содержании дорог, переездов и сооружений.
Зимой количество нарушений ПДД традиционно растет, в том числе из ‑за ухудшения состояния дорог и недооценки водителями юридических последствий своих действий. Эксперты напоминают, что в этот период усиливается контроль как за содержанием улично-дорожной сети, так и за поведением автомобилистов: от неправильной парковки и длительного прогрева машин до эксплуатации транспорта без зимних шин.