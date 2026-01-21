На Ямале ГИБДД массово оштрафовала чиновников за плохое состояние дорог

Зимой количество нарушений ПДД традиционно растет, в том числе из ‑за ухудшения состояния дорог и недооценки водителями юридических последствий своих действий. Эксперты напоминают, что в этот период усиливается контроль как за содержанием улично-дорожной сети, так и за поведением автомобилистов: от неправильной парковки и длительного прогрева машин до эксплуатации транспорта без зимних шин.