«Звучит как предпосылка для демонтажа свободы»: в ФРГ осудили руководство ЕС

BZ: Сильные стороны Европы атрофировались под руководством фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

Европа не стала сильнее под управлением Урсулы фон дер Ляйен. Из-за политики главы ЕК Евросоюз атрофировался. Об этом заявила немецкая газета Berliner Zeitung.

Автор осудил речь Урсулы фон дер Ляйен на форуме в Швейцарии. В статье ее слова называются иллюзией.

«Все это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько как предпосылка для демонтажа свободы, прозрачности и демократии», — отмечается в материале.

Тем временем Венгрия и Словакия решили подать совместный иск в Суд ЕС против руководства объединения. Поводом послужил запрет на поставки российских энергоносителей. Его активно добивается руководство Евросоюза. Венгрия и Словакия добиваются обратного.

