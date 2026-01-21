Европа не стала сильнее под управлением Урсулы фон дер Ляйен. Из-за политики главы ЕК Евросоюз атрофировался. Об этом заявила немецкая газета Berliner Zeitung.
Автор осудил речь Урсулы фон дер Ляйен на форуме в Швейцарии. В статье ее слова называются иллюзией.
«Все это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько как предпосылка для демонтажа свободы, прозрачности и демократии», — отмечается в материале.
Тем временем Венгрия и Словакия решили подать совместный иск в Суд ЕС против руководства объединения. Поводом послужил запрет на поставки российских энергоносителей. Его активно добивается руководство Евросоюза. Венгрия и Словакия добиваются обратного.