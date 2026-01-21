В РФ хотят ограничить число домашних животных в кварирах: одна кошка на 18 метров

В России хотят установить норму по предельному количеству содержащихся в квартирах животных, это будет зависеть от метража жилплощади. Соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть до конца января, информирует РИА Новости.
Авторы инициативы предлагают разрешить россиянам содержать по одной взрослой кошке или собаке на каждые 18 квадратных метров жилплощади. При этом регионы смогут ужесточать указанные требования с учётом местных особенностей.
Также сообщается, что в случае рождения животными потомства планируется предусмотреть исключение. Щенки или котята могут находиться в жилище, но к шести месяцам хозяин обязан пристроить их.
«Также установлено исключение для собак-проводников, что соответствует принципам обеспечения социальных прав инвалидов по зрению и является социально значимой мерой», — сказано в законопроекте.
Напомним, сейчас в РФ действуют нормы, по которым можно содержать в квартире неограниченное количество домашних животных. Иногда их количество исчисляется десятками, что создаёт антисанитарию.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как в квартире у столичной пенсионерки живут около 90 кошек в условиях крайней антисанитарии.
Как в Красноярске волонтеры вошли в квартиру мужчины с 40 кошками и впали в ужас, читайте здесь на KP.RU.