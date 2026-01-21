В ГД рассказали о праве самозанятых оформлять оплачиваемые больничные

Леонов уточнил, что самозанятому предоставляется право выбора размера страховой суммы от 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей на один полный календарный месяц. При этом, по его словам, ежемесячный размер страхового взноса составит всего 1344 рублей при выборе страховой суммы в 35 тысяч или 1920 рублей — при 50 тысячах.