Причиной смерти шахматиста Народицкого стало случайное отравление наркотиками

Ранее российский гроссмейстер Владимир Крамник, комментируя известие о смерти американского шахматиста Даниэля Народицкого, заявил, что ранее призывал обратить внимание на его серьезные проблемы. Крамник рассказал, что после просмотра одной из трансляций Народицкого он выразил обеспокоенность его состоянием, предположив, что тот мог использовать «нечто большее, чем просто снотворное».