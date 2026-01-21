Причиной смерти шахматиста Народицкого стало случайное отравление наркотиками

Американский гроссмейстер и шахматный комментатор Даниэль Народицкий скончался в результате случайного отравления смесью нескольких наркотических веществ. Об этом сообщило TMZ со ссылкой на заключение судмедэкспертов Северной Каролины.
По данным ведомства, в организме 29-летнего шахматиста была обнаружена комбинация метамфетамина, амфетамина и опиоидоподобного вещества митрагинина. О смерти Народицкого стало известно в ноябре прошлого года, но причина тогда не называлась, говорится в сообщении.
Ранее российский гроссмейстер Владимир Крамник, комментируя известие о смерти американского шахматиста Даниэля Народицкого, заявил, что ранее призывал обратить внимание на его серьезные проблемы. Крамник рассказал, что после просмотра одной из трансляций Народицкого он выразил обеспокоенность его состоянием, предположив, что тот мог использовать «нечто большее, чем просто снотворное».
20 октября американский гроссмейстер Даниэл Народицкий, родители которого были выходцами из СССР, скончался в возрасте 29 лет — 9 ноября ему бы исполнилось 30 лет. Причина смерти шахматиста неизвестна. В заявлении семьи на странице Charlotte Chess Centre его смерть назвали неожиданной.