Медики амбулатории на острове Русский спасли двух пациентов за день

Медики амбулатории на острове Русский за один день помогли двум пациентам в тяжёлом состоянии и передали их бригадам скорой помощи для доставки во Владивостокскую клиническую больницу № 1. Об этом сообщил Telegram-канал «Минздрав Приморья».
Первым за помощью обратился 39-летний мужчина, который почувствовал резкую слабость после приёма обезболивающего препарата. У пациента развился тяжёлый анафилактический шок. К спасению островитянина подключились врач-терапевт Наталья Андреева и медицинские сёстры Людмила Круценко, Наталья Тесленко и Яна Волкова. Команда амбулатории быстро оказала первую помощь, вызвала скорую и передала мужчину для транспортировки во Владивостокскую клиническую больницу № 1.
Спустя несколько часов в амбулаторию обратилась 48-летняя женщина с сильной болью в груди, одышкой, тошнотой и холодным потом. Медики предварительно поставили диагноз — острый инфаркт миокарда. Также оказали необходимую помощь и отправили пациентку во Владивостокскую клиническую больницу № 1 вместе с бригадой скорой помощи.
По данным регионального Минздрава, сейчас и мужчина, и женщина находятся дома и восстанавливаются. Пациентка в отзыве на странице поликлиники поблагодарила персонал за внимательное отношение и профессиональную работу.
Минздрав напомнил, что амбулаторию на острове Русский в 2025 году обновили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Историческое здание 1901 года постройки капитально отремонтировали, модернизировали инженерные системы и создали более удобные условия для медиков и пациентов.