Опыт хабаровских врачей по лечению боевых травм представили на конгрессе

Хабаровские хирурги представили опыт лечения последствий боевых ранений на Евразийском конгрессе торакальных хирургов, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
В работе показали реальный опыт оказания помощи участникам спецоперации, прошедшим лечение в хирургическом торакальном отделении больницы имени Сергеева. Деятельность медиков реализует задачи национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Как отметил торакальный хирург Александр Шевченко, начало специальной военной операции привело к тому, что военнослужащие стали обращаться и в гражданские медицинские учреждения. Экстренную помощь они получают на месте или в военных госпиталях, а спустя месяцы или годы пациенты поступают в специализированные клиники для устранения последствий травм с использованием современных технологий.
«Мы работаем с пациентами, у которых остались осколки, пули или другие инородные тела. Иногда они вызывают осложнения, например, нагноение. Наша задача — безопасно удалить их, особенно если они находятся рядом с сердцем, лёгкими или крупными сосудами», — пояснил Шевченко.
Каждый случай требует индивидуального подхода и нестандартных решений. В конце 2025 года врачи провели операцию пациенту с металлической дробью рядом с сердцем. Он был доставлен из Красноярска в Хабаровск, где осколок был успешно удалён.
Опыт врачей постоянно растёт и совершенствуется. Его используют на центральных конгрессах и совместных мероприятиях с Военно-медицинской академией и федеральными госпиталями.