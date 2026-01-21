Опыт хабаровских врачей по лечению боевых травм представили на конгрессе

Как отметил торакальный хирург Александр Шевченко, начало специальной военной операции привело к тому, что военнослужащие стали обращаться и в гражданские медицинские учреждения. Экстренную помощь они получают на месте или в военных госпиталях, а спустя месяцы или годы пациенты поступают в специализированные клиники для устранения последствий травм с использованием современных технологий.